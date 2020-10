Italia U21, Nicolato: “Bastoni e Carnesecchi sono molto importanti per noi. Non ci fa piacere…”

Contro l’Islanda in un match valido per le qualificazioni europee, l’Italia U21 dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni e Marco Carnesecchi, entrambi risultati positivi al Covid-19. Una perdita importante come sottolinea il c.t. Nicolato: “Bastoni e Carnesecchi sono due ragazzi molto importanti per noi – ha ammesso il tecnico ai microfoni di RaiSport – Non ci fa piacere che siano risultati positivi al coronavirus, abbiamo avuto altri problemi anche prima delle convocazioni ma dobbiamo guardare avanti, sarà l’opportunità per i ragazzi nuovi per far vedere le loro qualità. E’ un periodo un po’ così, le convocazioni sono parecchio condizionate fra giocatori che dobbiamo lasciare a casa e altri chiamati in prima squadra, ma sarà un periodo da vivere nel modo giusto“.

(Repubblica)