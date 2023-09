Nicolato: “C’erano idee diverse con Mancini: ecco in cosa non ero d’accordo”

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Paolo Nicolato, ex ct dell'Italia Under 21, ha parlato così dell'addio alla Nazionale e dei contrasti con Mancini: «C’era bisogno di un allenatore che condividesse in pieno il tipo di gestione che si andava a prospettare. Non ci sono stati contrasti, ma c’erano idee non del tutto simili. Non ero sulla stessa linea, essere coerente per me è importante».