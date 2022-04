Nicolini: “Scudetto? Non vedo come l’Inter non possa rivincere il titolo”

Le parole del vice ds dello Shakhtar Donetsk: "La partita rovinata dal Var con l'Inter ha rovinato la corsa allo scudetto della Juventus"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Carlo Nicolini, vice ds dello Shakhtar Donetsk, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "La partita rovinata dal Var con l'Inter ha rovinato seriamente la corsa allo scudetto della Juventus. Poi Milan e Napoli ci hanno messo del loro, rallentando nell'ultimo turno di campionato, favorendo in questo modo i nerazzurri. Non vedo come non possano rivincere il titolo".