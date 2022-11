Niedderer (Bild): “Gosens? Stagione difficile. Eppure l’anno scorso…”

Le parole del giornalista: "L'anno scorso ha fatto un grande Europeo, era una grande novità per la nostra selezione"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Heiko Niedderer, giornalista della Bild, ha parlato così del momento di Robin Gosens: "Stagione per lui difficile. E dire che l'anno scorso ha fatto un grande Europeo, era una grande novità per la nostra selezione in un ruolo che è stato anche un problema. Ora avanza la candidatura di Raum, che gioca molto bene e all'occorrenza c'è Ginter, anche se originariamente è un centrale".