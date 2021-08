Niente giocatori per le nazionali in lista rossa: la Liga si allinea con la Premier

Il campionato spagnolo prende posizione e si schiera con la Premier League: niente giocatori alle nazionali della lista rossa

Anche i club della Liga spagnola hanno deciso di non mettere i loro calciatori a disposizione delle nazionali che, nella finestra internazionale di settembre, giocheranno partite in paesi della cosiddetta lista rossa, e in particolare quelli del Sudamerica. Tutto ciò a causa dei rischi legati alla pandemia e alle regole sulla quarantena.

"La Liga appoggerà in tutti gli ambiti - si legge in una nota sull'account ufficiale su Twitter della lega - la decisione dei club spagnoli di non mettere a disposizione i loro giocatori internazionali per le convocazioni delle selezioni della zona Conmebol, e realizzerà azioni legali pertinenti contro questa decisione che che crea problemi alla regolarità della competizione".