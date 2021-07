Serie A, niente highlights per Sky: un diktat (e una lettera) di Dazn dietro la scelta

Il massimo campionato italiano andrà in onda sul canale streaming e il canale satellitare non avrà nemmeno le immagini salienti delle gare

Dazn ha acquisito i diritti della Serie A fino al 2021-2024 eSkysport non avrà neanche gli highlights delle gare che andranno in esclusiva sul canale streaming. Il canale satellitare avrà le immagini salienti solo delle gare che potrà trasmettere, ad ogni giornata, in co-esclusiva.