Nino D’Angelo: “Scudetto? Il Napoli ha dimostrato di essere all’altezza di Milan e Inter”

Le parole del cantante e tifoso azzurro: "Secondo me abbiamo una grande occasione e dobbiamo cercare di sfruttarla sino in fondo"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Nino D'Angelo, cantante e tifoso del Napoli, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «La parola non voglio nemmeno pronunciarla per non illudermi. Negli ultimi anni troppe volte si è partiti con certe ambizioni ma al momento cruciale è sempre mancato qualcosa. In questa stagione la squadra di Spalletti ha già dimostrato di essere all'altezza di Milan e Inter. Ma devono convincersene mentalmente i giocatori per primi. Secondo me abbiamo una grande occasione e dobbiamo cercare di sfruttarla sino in fondo. Il tifoso napoletano vuole vedere soprattutto una squadra che dà tutto in campo. Se poi non basterà pazienza. Ma mai più come a Cagliari»