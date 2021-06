Nista: “L’Italia può arrivare in fondo. Tornato il piacere di guardare gli azzurri”

Le considerazioni dell'ex preparatore dei portieri nerazzurri a proposito della nazionale di Roberto Mancini

Alessandro Nista, preparatore dei portieri di grande esperienza, ha parlato ai microfoni di TMW dell'Italia di Roberto Mancini: "Ha le potenzialità per arrivare fino in fondo perché l'allenatore sta facendo un lavoro importante da anni. Ha creato un gruppo forte, al di là di singoli: è chiaro che queste competizioni con partite quasi secche sono da prendere con le molle, sfuggono ai pronostici però l'Italia può far bene. Ora tutti ci riconosciamo in questa squadra perché regala entusiasmo e ci ha ridato il piacere di guardare gli azzurri con enfasi dopo la delusione enorme del mancato mondiale".