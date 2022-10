N’Kono: “Onana deve ispirarsi ad Handanovic, è la guida perfetta. E supererà il maestro”

Del momento di Onana e del sorpasso ad Handanovic ha parlato il leggendario portiere del Camerun N'Kono

Come ha visto il passaggio dall’Ajax all’Inter?

«Ognuno sceglie la sua strada, ma per me ha fatto benissimo, perché è arrivato in un campionato storico e in un grande club. Si tratta di un gran passo in avanti per la sua carriera».

All’Inter ha trovato Handanovic. Come vede il dualismo?

«Penso che Onana debba ispirarsi ad Handanovic, una leggenda del club e del ruolo, e André deve sentirsi come una specie di alunno privilegiato. Samir conosce tutto ciò che c’è da sapere dell’Inter, è una guida perfetta. André deve approfittare dell’esperienza di Handa, aprirsi la porta e conquistare la titolarità».

L’alunno supererà il maestro?

«Sì, questa è una legge della vita. Mi sembra la cosa più normale e naturale che si arrivi a una successione, però in maniera tranquilla. Per come la vedo io, dovrebbero prendere il passaggio di consegne con naturalità».

E poi c’è la nazionale, col Mondiale alle porte.

«Penso che per Onana sia arrivato il momento di affermarsi a livello internazionale anche col Camerun, e non c’è occasione migliore del Mondiale. Sarà titolare in Qatar e deve sfruttare la vetrina e il momento: deve prepararsi mentalmente, godersi il torneo e cercare la consacrazione. È una competizione particolare per quel mix di aspettativa generale e voglia di dimostrare. Ti guarda il mondo, e in Camerun la critica non è mai tenera, la gente si aspetta tantissimo. Però se le cose vanno bene non ti dimenticano più, lo dico per esperienza...».