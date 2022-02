Milan, più no che si per Ibrahimovic e Tomori. E con l’Inter a rischio anche Rebic

Se Inzaghi potrà contare su tutta la rosa a disposizione, Pioli, invece, dovrà verificare le condizioni di alcuni dei suoi giocatori

"L’orientamento è più no che sì per entrambi. Soprattutto per quanto riguarda Ibra: anche oggi lo svedese ha lavorato in palestra e le speranze di vederlo sabato pomeriggio sono ormai ridotte al lumicino. Quasi nulle. Il tendine d’Achille della gamba destra continua a fare male e a questo punto, anche se il dolore dovesse diminuire e Z prendesse parte alla rifinitura, vorrebbe dire avere un solo allenamento vero nelle gambe. Giroud scalda quindi il motore, anche perché c’è un’altra notizia poco confortante, che riguarda Rebic: pareva che il croato potesse tornare a lavorare in gruppo fra ieri e oggi, ma così non è stato a causa di un problema a una caviglia. Anche Ante quindi è a rischio", spiega Gazzetta.it.

Il discorso su Tomori invece è diverso. “Fik” migliora giorno dopo giorno nella fase di recupero dall’intervento al menisco del ginocchio sinistro operato il 14 gennaio, e lui scalpita per esserci sabato. Come si deduce facilmente dai numerosi post sui social dove pubblico foto durante gli allenamenti. Anche oggi ha svolto una parte di seduta in gruppo e un’altra in forma personalizzata, sebbene pensare di vederlo con l’Inter parrebbe un azzardo. Basterebbero probabilmente 4-5 giorni di lavoro in più. Più ragionevole quindi pensare che il 23 rossonero torni a disposizione in Coppa Italia con la Lazio mercoledì prossimo. Per quanto riguarda la difesa, la coppia centrale sarà composta da Kalulu e Romagnoli, mentre resta il grande dilemma sulla trequarti, con Kessie, Diaz e Krunic che si giocano la maglia dietro il centravanti. Franck, che ieri si è allenato regolarmente, appare il favorito", aggiunge il portale sportivo.