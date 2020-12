Nocerino: “Juve e Inter attrezzate per lo scudetto. Milan? Sono curioso di…”

Antonio Nocerino, ex calciatore di Juventus e Milan, è intervenuto in collegamento dagli Stati Uniti nel corso dell’ultima puntata di Tiki Taka. Questo il suo pensiero a proposito della lotta scudetto in Serie A: “Penso che ci siano due squadre attrezzate per vincere lo scudetto e sono Juve e Inter. La continuità di risultati è molto importante, sono curioso di vedere la classifica a marzo. Il calcio insegna che in questo momento non si può dire nulla, ci sono troppe partite”.