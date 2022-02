Nocerino: “Scudetto? In tre a poterlo vincere, tengo il Napoli con Milan e Inter”

Le parole dell'ex calciatore: "Scudetto? Sono in tre a poterlo vincere, io terrei ancora il Napoli con Milan e Inter. Sono tre squadre forti"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Antonio Nocerino, ex centrocampista, ha parlato così in vista del derby di Torino di questa sera: "Per la Juventus sono più importanti le sfide contro Milan e Inter. Per il Torino è la partita dell'anno, è la gara che si aspetta dal ritiro. Dal primo giorno che ti presenti al Toro ti viene ricordata la data del derby".