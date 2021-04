Nocerino: “Superlega? Non possiamo paragonarci alla MLS. Io migliorerei…”

Le parole dell'ex centrocampista: "Io sono sì per le novità, ma non queste. Migliorerei ciò di positivo che già ho"

Antonio Nocerino, ex centrocampista, è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare della Superlega e per dire la sua sul progetto: "Vi dirò, non possiamo paragonarci alla MLS. Quello è un campionato chiuso, c'è molta meno passione e amore, non è come il nostro calcio: la MLS ha solo 25 anni d'età, è tutto diverso. Per i proprietari è un business, essendo a numero chiuso il valore di ciascuna aumenta e chi vende poi ci avrà guadagnato. Io sono sì per le novità, ma non queste. Migliorerei ciò di positivo che già ho, non mi soffermerei solo sul problema di ciò che hanno tentato o no: cerchiamo di prendere il meglio dall'idea. Ho letto che tutti si sono lamentati del format che ha la Champions, e l'idea che mi viene è: cosa possiamo fare per migliorarla? Non andrei a massacrare chi ha proposto l'idea".