Inter, c’è un nome che Conte ha sempre richiesto e che non è mai arrivato

L'ex tecnico nerazzurro avrebbo voluto con sè un calciatore che avrebbe avuto un ruolo di assoluto rilievo

La definitiva affermazione di Ivan Perisic nel ruolo di esterno a tutta fascia è merito del croato stesso, che ha accettato di rimettersi in gioco in una nuova posizione, oltre che di Conte, che lo ha catechizzato a dovere lo scorso anno. Ma non solo: tra le cause dell'esplosione del numero 14 nerazzurro c'è anche il mancato arrivo di un calciatore che, con ogni probabilità, si sarebbe preso una maglia da titolare sulla fascia mancina interista. Così scrive Il Giornale: "Una stagione dopo, Perisic torna ad Appiano da campione di tutto, mentre Conte ha saputo a Villa Bellini che non avrà più nessuno, tanto meno Emerson, che chiede da un anno. Lavorare col croato e sul croato è un obbligo prima che una scelta e per fortuna (dell'Inter) stavolta Perisic ha più di un tempo in amichevole per dimostrare che uno come lui può fare anche quelle cose".