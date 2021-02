TS – Inter, tutti i nomi per il dopo Handanovic: Musso il preferito, piace Cragno. Radu…

In casa Inter tiene banco la questione portiere: il rendimento al di sotto degli standard delle scorse stagioni di Samir Handanovic sta facendo riflette la dirigenza nerazzurra, che potrebbe decidere di intervenire e aprire un nuovo corso per la porta interista. Tuttosport fa il punto sui nomi in lizza per il dopo Handanovic:

“L’esperimento Radu, ovvero affiancare un giovane promettente alle spalle del titolarissimo, non ha portato frutti e dunque potrebbe essere scelta la strada “Juventus”, ovvero acquistare un altro titolare e consegnare all’allenatore due numeri uno per poi scegliere il migliore. Come noto, sul taccuino di Marotta e Ausilio ci sono diversi portieri: il preferito rimane Musso dell’Udinese e chissà che la trattativa già avviata col club friulano per De Paul non possa essere allargata al portiere argentino. Un altro nome che piace molto in Viale della Liberazione è quello di Cragno: col Cagliari i rapporti sono molto buoni e in estate bisognerà parlare con Giulini della situazione Nainggolan. Il tutto senza dimenticare gli outsider, da Meret del Napoli a Silvestri del Verona“.