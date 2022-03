Inter, non solo Scamacca: per l’attacco non tramonta un nome della scorsa estate

La dirigenza nerazzurra sta valutando diverse opzioni per rinforzare e ringiovanire il reparto avanzato della squadra

Scamacca sì, Suarez no. Ma il mercato dell'Inter non si riduce al solo attaccante del Sassuolo: la dirigenza nerazzurra sta valutando anche altri profili per rinforzare il proprio reparto avanzato. Secondo Tuttosport non è tramontata una pista già seguita la scorsa estate: "Il club nerazzurro rimane in pressing su Scamacca del Sassuolo, identificato come erede designato del centravanti bosniaco, e Marcus Thuram, figlio d'arte in forza al Borussia Mönchengladbach, già cercato l'estate scorsa prima che un infortunio facesse virare l'Inter con decisione su Correa".