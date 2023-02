Non solo Seba, gli Esposito brillano: Francesco Pio trascina l’Inter Primavera

Il 2023 sarà l'anno dei fratelli Esposito. I numeri di questo inizio di anno solare stanno consacrando i tre: "Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio sono sempre stati considerati un patrimonio su cui investire per il calcio italiano, che attende la loro esplosione definitiva dopo anni in cui si è tanto parlato del loro talento". Da gennaio in poi gli Esposito hanno iniziato i loro rispettivi percorsi con il piede giusto.