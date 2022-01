Per la Nord niente Bologna-Inter: “Ci facciamo da parte in bagarre all’italiana”

I tifosi della Curva hanno comunicato con un post che nel caos scoppiato tra ASL e Lega la loro decisione è rimanere a casa e non seguire l'Inter in trasferta

Eva A. Provenzano

Le autorità sanitarie hanno fermato il Bologna. Il Bologna ha definito chiuse le porte del Dall'Ara. L'Intersi presenterà comunque per la gara delle 12:30 perché la Lega non ha autorizzato nessun rinvio. E così, in mezzo alla bagarre della Serie A, in mezzo a notizie circostanti, i tifosi della Curva Nord hanno deciso di non partire alla volta della città emiliana.

Come si legge in un post pubblicato su Facebook: "La Curva Nord comunica non si recherà a Bologna.

Non c'è il Bologna? L'Inter si presenta ugualmente? Il frenetico rincorrersi di notizie fuorvianti, il solito "si, no, boh" di chi è atto a decidere, ci porta a farci da parte in questa bagarre all'italiana. Ora e sempre avanti Inter!".