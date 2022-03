Nosotti: “Mancini? Credo sia portato a restare. Federazione divisa in due fazioni”

Le parole del giornalista: "Io credo che lui sia già portato a restare, ha costruito e fatto un lavoro: i giocatori che ci sono credono in lui"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Marco Nosotti, giornalista Sky Sport, ha parlato così del futuro di Roberto Mancini: "Non mi aspetto bombe, cose eclatanti, nonostante da Newcastle e PSG arrivino sussurri perché Mancini piace e a lui piace la quotidianità del lavoro. Io credo che lui sia già portato a restare, ha costruito e fatto un lavoro: i giocatori che ci sono credono in lui. C'è una parte di federazione compatta per tenerlo, un'altra che ha pronto un dt di valore come Lippi e uno che non vede l'ora di allenare la Nazionale come Cannavaro. Sono queste le due anime che albergano a Coverciano".