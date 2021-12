Nosotti: “Mou vuole evitare superiorità numerica Inter. Curioso di…”

Le considerazioni del giornalista negli studi di Sky Sport prima di Roma-Inter

Negli studi di Sky Sport, Marco Nosotti ha parlato delle scelte tecniche di Mourinho e Inzaghi per Roma-Inter di questo pomeriggio: "Nell'uno contro uno Correa può fare superiorità e bisogna togliergliela in qualche modo, per questo credo che Mourinho si sia coperto lì dietro. Sono curioso anche di capire cosa faranno su Brozovic. Probabilmente ci sarà Zaniolo sul croato".