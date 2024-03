Così il club azzurro: "Domani è l'occasione giusta per alzare la nostra voce e dire tutti insieme NO al razzismo"

Tramite il proprio profilo Twitter, il Napoli ha diffuso questa nota ufficiale tornando sul tema razzismo: "Crediamo in un mondo dove l'uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana illusione ma principi concreti e universalmente riconosciuti. Affinché ciò avvenga non dobbiamo rimanere in silenzio. Domani è l'occasione giusta per alzare la nostra voce e dire tutti insieme NO al razzismo".