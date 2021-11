Novellino: “Derby determinante, l’Inter arriva meglio: la qualità sta venendo fuori. L’uomo chiave…”

Il pensiero dell'ex allenatore Walter Novellino su Inter e Milan dopo la Champions League e a tre giorni dal derby della Madonnina

"Dopo la vittoria di ieri l'Inter forse arriva un po' meglio a questo appuntamento. Il Milan comunque in campionato non ha mai sbagliato. Direi che sarà una gara alla pari, però la qualità dell'Inter sta venendo fuori, sta emergendo ciò che vuole Simone Inzaghi. Onestamente pure il Milan ha qualità ma va detto che in Champions è anche sfortunato perché il gol preso era viziato da un fallo e il Var doveva richiamare l'arbitro".