Novellino: “Se l’Inter perde contro il Napoli addio allo scudetto. E’ ovvio…”

"Queste due squadre sono forti, il Napoli in particolare ha tanta qualità e sono convinto che farà una grande partita stasera. L’Inter è una squadra amalgamata. Questa partita ha la sua importanza per la condizione fisica e mentale nella ripresa del campionato. Se l’Inter perde può dire addio allo scudetto. È ovvio che i giocatori dell’Inter possono mettere in difficoltà il Napoli, ma la squadra di Spalletti concede poco. Sono contento per quello che Spalletti sta facendo e ha fatto. È un allenatore che sta dimostrando il proprio valore. Sarei felicissimo se lui e De Laurentiis coronassero questo grande sogno. Luciano è entrato dentro i calciatori e quando uno entra dentro le persone non sbaglia mai".