Novellino: “Inter, zero rischi per lo Scudetto. Milan consumato, Juve amorfa”

Le dichiarazioni di Walter Novellino in collegamento con la trasmissione 'Tutti Convocati' su Radio 24 sull'Inter e le rivali

"Rischi per l'Inter in chiave Scudetto? Ormai no. L’Atalanta è una squadra che gioca, la Juventus non so cosa abbia di particolare. È amorfa, eppure i giocatori ci sono. Questo continuare a palleggiare da dietro non lo capisco: quando salta l’uomo torna indietro. Il Milan ha giocatori stanchi, è consumato".