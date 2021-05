Novellino: “Mourinho ha vinto tutto, farà bene. La sua bravura non è in discussione”

Le parole del tecnico: "Mourinho ha vinto tutto, che dire: motivatore, grande uomo e sicuramente farà bene a Roma"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Walter Novellino, allenatore, ha parlato così di Jose Mourinho, l'anno prossimo l'allenatore della Roma: "1-1 a San Siro eh, sono un bravo allenatore! Comunque mi dispiace per Fonseca che per me è un bravo allenatore... Mourinho ha vinto tutto, che dire: motivatore, grande uomo e sicuramente farà bene a Roma. Capita per qualche anno di non fare bene ma la sua bravura non è in discussione".