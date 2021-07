GdS – Inter, attesa per Dalbert: offerta del Trabzonspor. Una cosa non scontata

L'Inter attende la risposta di Dalbert: il laterale brasiliano ha ricevuto un'offerta del Trabzonspor e deve decidere se accettare

Il futuro di Dalbert resta in bilico. Nonostante l'accelerata delle ultime ore del Trabzonspor, che vorrebbe portare il laterale brasiliano classe 1993 in Turchia e si è mosso concretamente con un'offerta da 7 milioni di euro, l'ex Nizza non ha ancora sciolto le riserve.