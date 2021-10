I numeri di Barella: Belgio bersaglio preferito con la maglia dell’Italia

Nicolò ha segnato contro la Nazionale di Lukaku (assente per infortunio) il suo secondo gol in sette partite

Aveva segnato al Belgio già all'Europeo e lo ha fatto anche oggi, con un gol bellissimo, al volo che ha portato l'Italia in vantaggio nella finale terzo-quarto posto della Nations League. Nicolò Barella ha trovato il suo bersaglio preferito con la maglia della Nazionale: la squadra del suo ex compagno Lukaku (oggi assente per un affaticamento muscolare).