Inter, quante alternative in mediana per Inzaghi. Tutti i numeri del centrocampo

Brozovic e Barella gli insostituibili, ma l'Inter ha tante opzioni in mezzo al campo e saranno tutte utili da qui alla fine della stagione

Tante alternative tutte affidabili a centrocampo per Simone Inzaghi. Brozovic sempre in campo in tutte le 16 partite stagionali dell'Inter per un totale di 1305 minuti spesi in campo. Il regista croato ha segnato anche il suo primo gol in assoluto in Champions League in casa dello Sheriff e ha vinto 3 volte il premio di man of the match della Uefa per le sue prestazioni. Insieme a lui anche Barella è una certezza per Inzaghi, è il giocatore di movimento più utilizzato dal tecnico. Finora Barella protagonista di ottime prestazioni, in Serie A a segno contro il Bologna, ma ha già fornito 5 assist. Nessuno ha fatto meglio di lui nel campionato italiano.