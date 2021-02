Tutti i numeri del derby: “450 persone allo stadio, 200 paesi collegati”

Il confronto in numeri tra Inter e Milan in vista del derby in programma oggi alle ore 15.00 a San Siro: ecco l'analisi completa

Matteo Pifferi

"Il derby è anche una battaglia di cifre e chi più ne ha più ne metta. Non serviranno per capire chi è favorito, anche perché neppure la classifica dà una mano (nerazzurri avanti di un solo punto, 50-49), ma permettono di inquadrare la sfida da un’angolazione inedita e di cogliere sfumature che non tutti conoscono". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla comparazione tra Inter e Milan. Analizzando il valore della rosa, l'Inter è avanti (607,3 contro 496,3) così come per il monte ingaggi dei giocatori (76 mln per i nerazzurri, 48 per i rossoneri) e dei due tecnici, con Conte e staff che arrivano a 14 mln netti mentre Pioli e i collaboratori fino a 3,5 mln.

Numeri e trofei

Numeri alla mano, è il Milan ad essere più avvezzo ai trofei considerando le due rose: 83 i titoli vinti dai giocatori del Milan, 80 quelli nerazzurri con Vidal (20) e Sanchez (14) che guidano questa speciale classifica. Conte, però, ne ha conquistati 8 da allenatore, mentre Pioli è a caccia ancora del primo timbro. Numeri alla mano, sarà grande sfida anche tra Ibrahimovic e Lukaku: lo svedese ha segnato 10 gol in 14 partite nei derby milanesi disputati, mentre Lukaku è a 4 reti in 4 match. Il Milan 'vince' sui social con 49 mln di follower contro i 44 dei nerazzurri. "Compreso il personale medico-sanitario, gli steward e gli addetti alla produzione televisiva, a San Siro oggi ci saranno 450 persone. Il dato comprende 60 giornalisti e i due gruppi squadra: quello dell’Inter sarà di 60 unità più i membri della Media House, leggermente più numeroso quello del Milan, padrone di casa. Il segnale raggiungerà oltre 200 tra Paesi e territori grazie allo sforzo di 45 broadcaster che comunque non saranno tutti presenti al Meazza. Dazn produrrà la sfida aggiungendo alle 19 telecamere della Lega (17 più le 2 a supporto della Goal Line Tecnology) altre 7 a integrazione ", conferma il CorSport.