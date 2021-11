Inter, numeri e risultati premiano il lavoro di Inzaghi. TS: “La squadra vola”

Il tecnico nerazzurro sta conquistando tutto l'ambiente interista con bel gioco, identità e idee ben precise

Simone Inzaghi sta raccogliendo consensi unanimi: il tecnico dell'Inter ha riportato i nerazzurri agli ottavi di Champions League dopo 10 anni e rimesso in carreggiata la squadra in campionato, e numeri e risultati sono tutti dalla sua parte. Così scrive Tuttosport:

"Dopo una sosta per le nazionali che poteva minare alcune certezze della squadra nerazzurra - vedi l'infortunio a De Vrij, uno degli insostituibili del tecnico piacentino -, l'Inter è ripartita fortissimo, trovando ovviamente grande entusiasmo dagli ultimi due successi con Napoli e Shakthar. L'Inter ora sta volando. In campionato si trova a quattro punti da Napoli e Milan anche per alcuni episodi non fortunati - i rigori falliti contro rossoneri e Atalanta (sul 2-2 nel finale) e quello subito a tre minuti dal 90' con la Juve -, ha il miglior attacco della Serie A con 32 reti segnate da dodici giocatori differenti e la terza miglior difesa.