Nuno Gomes: “Inter e Porto hanno giocatori fantastici. Difficile prevedere chi andrà avanti”

Intervistato da Tuttomercatoweb, Nuno Gomes ha parlato di Inter-Porto , andata degli ottavi di finale di Champions League. "Per le chance di qualificarsi in Inter-Porto io direi 50/50. Sono due squadre con giocatori fantastici, che possono decidere la partita con un solo momento di ispirazione. Difficile prevedere chi andrà avanti... Il Porto è una squadra molto esperta e molto competitiva, a immagine e somiglianza del suo allenatore".

"Il Porto ha avuto qualche infortunio e non so chi sarà pronto a giocare ma senza dubbio secondo me Taremi, Pepê e Otavio sono giocatori da tenere d'occhio. Diogo Costa è un gran portiere. Galeno molto veloce. E Poi hanno Pepe in difesa che è come il vino di Oporto, più invecchia e meglio è".