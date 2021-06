Nunziatini-Inter, da Livorno rilanciano: “In corsa anche Milan, Roma e non solo”

Il centrocampista classe 2003 ha già trovato un accordo con la dirigenza nerazzurra, ma la stampa livornese frena

Il passaggio di Francesco Nunziatini all'Inter non è ancora concluso: la trattativa è in stato avanzato, come confermato dalla visita dell'entourage del centrocampista classe 2003 nella sede nerazzurra, ma per l'ufficialità bisogna ancora attendere.