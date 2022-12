Scaloni studia una nuova Argentina. Ne fanno le spese gli ‘italiani’, Lautaro compreso

È un'Argentina diversa quella vista nell'ultima gara contro la Polonia. La Seleccion ha vinto 2-0 ed è approdata agli ottavi, ma è diversa per uomini e anche per idee.

"In questa Argentina gli “italiani” sono finiti al margine. Eppure, Leandro Paredes e Lautaro Martinez erano ben piantati nella formazione titolare, quella che ha sbancato il Maracanà nella finale di Coppa America. Scaloni ha arretrato lo juventino per permettergli di avere più campo aperto da gestire con la sua visione tecnica; l’interista ha guadagnato i gradi in virtù dei 21 gol segnati durante la gestione Scaloni, miglior bomber dopo Messi. Ma Paredes, in deficit atletico, anche a causa di infortuni recenti, è stato tra i primi ad essere travolto dagli arabi e Lautaro, in eterno fuorigioco al debutto, ha deluso contro il Messico. Contro la Polonia, entrambi hanno lasciato spazio ai giovani: Mac Allister e Alvarez", analizza La Gazzetta dello Sport.