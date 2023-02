La Superlega cambia: fino a 80 squadre e tutti i posti assegnati in base al merito

La Superlega cambia. Non sarà più una competizione ristretta a pochi club, ma tutto si baserà sul merito sportivo. Lo ha dichiarato al quotidiano tedesco Die Welt l'amministratore delegato di A22, Bernd Reichart. Alle squadre sarebbe garantito un minimo di 14 partite a stagione. "Le basi del calcio europeo rischiano di crollare. È tempo di cambiare. Sono i club che sopportano il rischio imprenditoriale nel calcio. Ma quando sono in gioco decisioni importanti, troppo spesso sono costretti a starsene in disparte mentre le basi sportive e finanziarie crollano intorno a loro".

"I nostri colloqui hanno anche chiarito che i club spesso trovano impossibile parlare pubblicamente contro un sistema che utilizza la minaccia di sanzioni per contrastare chi non è d'accordo. Il nostro dialogo è stato aperto, onesto, costruttivo e ha portato a idee chiare su quali cambiamenti sono necessari e su come potrebbero essere implementati. C'è molto da fare e continueremo il nostro dialogo". Reichart ha affermato che la Superlega sarà una competizione aperta, i club si qualificheranno in base ai risultati ottenuti nei rispettivi campionati. Quei campionati nazionali rimarrebbero "la base", ha detto Reichart che ha sostenuto che la Superlega genererebbe nuove entrate per sostenere l'intera piramide.