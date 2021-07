Inter Women, nuova vita per Regina Baresi: ecco dove potremo vederla in azione

L'ex attaccante nerazzurra, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, è pronta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita

Appesi gli scarpini al chiodo, per Regina Baresi si apre un nuovo capitolo della sua vita professionale: l'ex attaccante dell'Inter, infatti, torna nuovamente in televisione. Questa volta non nelle vesti di opinionista, ma come conduttrice di un programma in onda sul canale QVC.