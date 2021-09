Inter, nuove responsabilità per Lautaro: come cambia il suo status senza Lukaku

L'attaccante argentino, come testimonia l'imminente rinnovo del contratto, sarà sempre più centrale nel progetto nerazzurro

Lautaro Martinez sempre più simbolo dell'Inter: l'attaccante argentino, come testimonia l'imminente rinnovo di contratto, viene considerato elemento cardine del presente e del futuro. Il suo ruolo e il suo peso all'interno del gruppo, complice anche la partenza di Lukaku, saranno ancora più importanti, come scrive il Corriere dello Sport: "Con il nuovo contratto – probabile che i bonus siano piuttosto abbondanti –, Lautaro si issa nella fascia più alta degli ingaggi della rosa nerazzurra. Un passaggio dovuto, tenuto conto che il suo status all'interno della squadra, dopo l'addio di Lukaku, è cambiato. Sostanzialmente, è quello del "Toro" il volto in vetrina, il campione simbolo. La crescita, costante nelle sue prime tre stagioni nerazzurre, dovrà proseguire sul campo. Il suo bottino di reti è stato di 9, 21 e 19 per un totale di 49, salito già a 50 con la prodezza di Verona, nella sua prima uscita ufficiale di quest'anno. Ecco senza Big Rom, toccherà proprio lui diventare il bomber principale".