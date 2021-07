SI – Inter, nuovi contatti col Chelsea per Zappacosta

L'inter è a caccia di un esterno dopo la partenza di Hakimi, il laterale italiano è uno dei papabili per la fascia destra

Con l'ormai prossima uscita di Hakimi , l'Inter è alla ricerca di un esterno per la fascia destra. Oltre a Bellerin dell'Arsenal e Lazzari della Lazio, il club nerazzurro parla anche col Chelsea per Zappacosta.

Secondo quanto riportato da Sportitalia l'Inter avrebbe nuovamente avuto contatto col club londinese per il laterale italiano. Zappacosta non è in testa alla preferenze, ma è un nome che piace.