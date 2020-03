EDICOLA / CdS: Ecco il nuovo calendario di CL e EL che sarà approvato dall’UEFA

Come verranno recuperate le partite di Champions League ed Europa League? Se ne discuterà martedì in una video conferenza alla quale parteciperanno i dirigenti UEFA, le Federazioni, le Leghe e i rappresentanti dei club. Il Corriere dello Sport spiega come saranno i nuovi calendari sulla prima pagina del giornale in edicola e scrive: “I campionati ripartiranno a maggio, le coppe a giugno con un torneo finale a quattro squadre in campo neutro. A Istanbul la Champions e a Danzica l’Europa League. Gli europei rinviati a novembre 2020 o a giugno 2021”.

Altro titolo sull’Atalanta: “Valencia choc, cinque contagiati: l’Atalanta finisce in isolamento fino a martedì 24. E dopo lo scontro Agnelli-Lotito sul diritto di allenarsi, arriva l’accordo in sede lega. Fermi per almeno un’altra settimana”.