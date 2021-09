In arrivo un nuovo documentario sulla vita di Adriano. L’Imperatore: “Ero già…”

Questa settimana inizieranno le riprese del documentario che racconterà la vita di Adriano

Da quando ha lasciato Vila Cruzeiro, una favela nella Zona Nord di Rio de Janeiro, fino a diventare uno dei più grandi giocatori del calcio mondiale trasferendosi in Italia e giocando all'Inter, il tutto raccontato in prima persona dal brasiliano. "Non vedo l'ora di vedere il documentario finito. Nella prima registrazione ero già commosso, immagina quando è pronto", ha detto Adriano.