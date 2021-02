C’è già il nuovo Hakimi? Gianni Di Marzio: “Micidiale, gioca nel Fluminense”

Il noto osservatore ha descritto alcuni giovani di grande prospettiva nel suo spazio per TMW Radio

Gianni Di Marzio, ex allenatore e scopritore di talenti, ha parlato di alcuni giovani di grandissima prospettiva ai microfoni di TMW Radio: "Partirei da Metinho e Kaiki Da Silva Chagas, entrambi della Fluminense. Sono due giocatori di grandissimo avvenire. Metinho è del Congo che però è scappato quando il ragazzo aveva appena un anno. So che il Manchester City gli è già addosso, ma anche altre big. Kaiki è un esterno fenomenale, assomiglia ad Hakimi dell'Inter. Nell'uno contro uno è micidiale. Tra 1-2 anni credo che esploderanno tra i grandi. Altro giocatore forte è Ibrahim Niame, centravanti 1999 del Metz, senegalese, molto forte. Adesso non ne parla nessuno perché ha avuto un infortunio al ginocchio a ottobre. Sarebbe un grande affare. Tecnicamente bravissimo, attacca la profondità, partecipa al gioco e si sacrifica anche in fase difensiva.