Inter, il nome nuovo arriva da Roma: “Per Conte è l’ideale. E c’è un altro giocatore che…”

Non è sul mercato, almeno per ora, ma secondo il Corriere dello Sport Leonardo Spinazzola sarebbe il ‘quinto’ perfetto per l’Inter di Antonio Conte. E chissà che i nerazzurri non giochino la carta Politano per provare ad arrivare anche a Lorenzo Pellegrini che però, come il compagno di squadra, è considerato fondamentale per il futuro della Roma. Scrive il quotidiano:

“Capitolo Roma: Politano ci tornerebbe volentieri perché da una grande andrebbe in un’altra. Nella Capitale ci sarebbe un “quinto” ideale per completare la rosa di Conte, Spinazzola, ma non è sul mercato. L’Inter ha messo gli occhi, in ottica estate 2020, pure su Lorenzo Pellegrini che però è considerato fondamentale sia dall’attuale proprietà (Pallotta) sia da quella futura (Friedkin). Averlo, dunque, è complicato. Siccome la Roma non sembra avere una pedina per uno scambio di prestiti, per avere Politano dovrà acquistarlo (vendendo prima Ünder) o prenderlo in prestito con obbligo“.

(Fonte: Corriere dello Sport)