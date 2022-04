Nuovo San Siro, nasce la petizione: “Si faccia. Se Inter e Milan vanno via…”

I residenti del quartiere San Siro chiedono al Comune di Milano di proseguire con il progetto del nuovo stadio

Sono giorni di grande dibattito attorno al futuro dello Stadio di Inter e Milan . La situazione vive una fase di stallo, ma i cittadini di Milano ora prendono una posizione: è stata infatti aperta su Change.org una petizione per chiedere il prosieguo del progetto per la costruzione del nuovo impianto. Si legge infatti: " Noi residenti del quartiere San Siro chiediamo di proseguire con il progetto del nuovo stadio per il bene della nostra zona . Se non si dovesse portare avanti il progetto proposto dalle due squadre nel quartiere San Siro, si condannerà il quartiere al degrado.

Secondo nuove notizie le due squadre in questi giorni stanno valutando alternative al di fuori del comune di Milano a causa di pochi malinconici manifestanti. Nel caso in cui dovessero decidere di spostare il progetto, lo stadio Meazza andrà verso l'abbandono certo perché il comune di Milano non riuscirà a sopportare i costi di gestione, tra i 5 e 10 milioni di euro all’anno, solo con i concerti e trovare un’altra società che se ne faccia carico sarebbe impossibile. Per chi fosse ancora in dubbio riguardo il nuovo progetto, il nuovo stadio sarà completamente a impatto zero, con 110 mila metri quadri di aree verdi, il 40% dell’area.