Nuovo San Siro, oggi nuovo passaggio importante. L’esito del dibattito pubblico…

Oggi pomeriggio è in programma un nuovo passaggio dell’infinito percorso per il nuovo stadio che stanno progettando Inter e Milan

Come riporta il Corriere dello Sport, oggi pomeriggio è in programma un nuovo passaggio per il nuovo stadio che stanno progettando Inter e Milan. "In Consiglio comunale, infatti, si dibatterà su alcune proposte di modifica, emerse dal dibattito pubblico, tra cui l’effettivo posizionamento dell’impianto".