Inter, nuovo settlement agreement con la UEFA entro fine mese: a differenza di Thohir…

Entro fine luglio, l'Inter firmerà (così come altri club italiani) un nuovo settlement agreement con la UEFA. Come scrive Tuttosport, però, ci sarà una differenza rispetto al passato targato Thohir:

"Suning non molla anche perché la partita per lo stadio di proprietà è ancora aperta. Argomento che per la proprietà cinese è meno importante rispetto al fondo di investimento che governa il Milan, ma che in ogni caso è considerato strategico per migliorare sensibilmente il fatturato del club che, entro fine mese firmerà un nuovo settlement agreement con la Uefa. A differenza di quello siglato, ai tempi di Thohir da Marco Fassone, allora amministratore delegato del club, stavolta l’Inter sarà in buona compagnia (una trentina di club tra cui, restando al panorama italiano, Juve, Milan e Roma): eredità del biennio passato sotto la scure della pandemia".