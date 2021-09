Inter, nuovo sponsor da 85 milioni: c’è un obiettivo futuro. Entro settembre…

Il club nerazzurro ha comunicato nella giornata di ieri la nuova partnership per lo sponsor di manica Zytara

È notizia di ieri l'accordo di sponsorizzazione con Zytara, che garantirà all'Inter introiti per 85 milioni di euro in 4 anni. Il Corriere dello Sport spiega i dettagli di questa partnership: "Un accordo da 85 milioni di euro. L'Inter ha annunciato ieri una nuova importante partnership con Zytara, una società che sviluppa prodotti digitali. All'interno del contratto, è previsto che il marchio Digitalbits, lo stesso che compare sulla maglia della Roma, diventi lo sponsor da manica - per prima squadra, squadra femminile e giovanili - andando ad affiancarsi a quello principale, Socios, e a quello sulla schiena, Lenovo. Nello specifico, Zytara diventa "Official Global Digital Banking Partner", mentre Digitalbits sarà "Official Global Cryptocurrency". I complessivi 85 milioni, come premesso, sono distribuiti sul prossimo quadriennio, con una quota per stagione che andrà a salire. La media, dunque, è di 21,5 milioni, allineandosi con quanto garantisce Socios.