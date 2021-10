Nuovo stadio Inter-Milan, Repubblica: “Ecco quando sarà completato. Tra Populous e Sportium…”

Ieri si è tenuto un incontro molto importante tra il Sindaco Sala, Scaroni e Antonello e sono stati definiti gli ultimi paletti

Ieri si è tenuto un incontro molto importante tra il Sindaco Sala, Scaroni e Antonello e sono stati definiti gli ultimi paletti del Comune di Milano sul progetto di Inter e Milan. "Un passaggio che, di fatto, accelera, dopo più di due anni di stallo e trattative, la costruzione del nuovo stadio: anche se, stime alla mano, dovrebbe essere completato tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027", conferma l'edizione odierna di Repubblica che sottolinea come ci sarà più verde e meno cemento. "Da ora parte ufficialmente il percorso verso il nuovo impianto: il Comune darà il suo sigillo, nelle prossime settimane, con la dichiarazione di pubblico interesse. Dal canto loro, Inter e Milan dovranno indicare in tempi brevissimi il progetto, tra quelli in gara, che ridisegnerà San Siro: se la “Cattedrale” dello studio Populous — al momento la favorita — o gli “Anelli” del consorzio Manica Sportium", ribadisce Repubblica che rimarca come il progetto vincente dovrà essere adattato ai nuovi criteri di sostenibilità ambientale posti dal Comune.