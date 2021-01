Nzola come Lukaku? La risposta è sì. Almeno per l’attaccante dello Spezia che, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la bella vittoria della squadra di Italiano al Maradona contro il Napoli, ha risposto così alla domanda su una presunta somiglianza con il centravanti dell’Inter:

“Se gli somiglio in certe cose? Me lo dicono spesso. Lukaku è un giocatore che io guardo sempre, che mi piace come giocatore. Abbiamo la stessa fisicità, secondo me sì“.

(Fonte: DAZN)