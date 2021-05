Inter, in dirittura 300 mln da Oaktree? TS: “Ecco la proposta. C’è anche Bain”

Secondo quanto riportato da Tuttosport, resta ancora vivo il testa a testa tra i due fondi che puntano al 33% delle quote dell'Inter

"Un affare da quasi 300 milioni con una duplice struttura. Secondo indiscrezioni, è questo il vero schema della proposta di Oaktree Capital a Suning nell’operazione relativa all’Inter dopo la crisi di liquidità degli ultimi mesi del gruppo di Nanchino". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle novità finanziarie legate all'Inter. "Il fondo californiano acquisterebbe la quota del 31% da Lion Rock e inoltre effettuerebbe un prestito da utilizzare per il club nerazzurro. Le proporzioni dovrebbero essere più o meno queste: 160 milioni per le azioni del fondo di Hong Kong, al quale andrebbero effettivamente 33 milioni (il resto servirebbe a ripagare il prestito fatto da Suning a Lion Rock al momento dell’ingresso del fondo all’inizio del 2019). E poi 140 milioni di finanziamento per l’Inter. Questa formula mista, tra equity e credito, avrebbe un vantaggio rispetto a quella di Bain Capital", secondo Tuttosport in quanto la quota degli interessi sarebbe inferiore.