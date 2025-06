Il rifinanziamento era nell’aria, adesso arriva la conferma ufficiale, seppur per via indiretta. L’Inter rimborsa anticipatamente il bond

Il rifinanziamento era nell’aria, adesso arriva la conferma ufficiale, seppur per via indiretta. L’Inter ha annunciato di voler rimborsare anticipatamente il bond da 415 milioni in scadenza nel 2027.

Una parte la paga Oaktree

Da dove arriveranno i soldi? In primis, spiega la Gazzetta dello Sport, da una nuova manovra di finanziamento, sicuramente a tassi più vantaggiosi rispetto al 6,750% ottenuto tre anni fa, per due motivi: 1) il mercato propone al momento tassi di interesse inferiori; 2) l’Inter presenta conti in netto miglioramento (nel 2024-25, grazie al boom del fatturato, arriverà per la prima volta l’utile) e vanta una proprietà solida come Oaktree, subentrata nel maggio 2024 all’inadempiente Zhang e subito intervenuta con una ricapitalizzazione da 52 milioni.