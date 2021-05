Oaktree-Inter solo l’ultimo atto, i fondi all’assalto del calcio per fare affari

L'arrivo del fondo americano per l'Inter non è il primo ingresso, anche Eliott per il Milan e tanti altri esempi in Europa

Andrea Della Sala

L'arrivo degli americani Oaktree nell'Inter è solo l'ultimo ingresso di un fondo di investimento nel calcio. Ormai sempre più club importanti devono affidarsi a questo tipo di operazioni.

"L’operazione Oaktree-Inter è l’ultima tappa di un’invasione in atto: quella dei fondi d’investimento nel calcio, e nello sport in generale. La pandemia ne ha accelerato il processo perché in un settore dove girano tantissimi soldi, ora c’è un gigantesco problema di liquidità. Ed è qui che intervengono i fondi di private equity: mettere a disposizione il denaro che al momento manca e far fruttare quell’investimento sostanzialmente in due modi, con i rendimenti derivanti da tassi di interesse elevatissimi e/o con la valorizzazione di ciò che si finanzia-compra, attraverso cambi di governance tesi a una gestione più redditizia", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Se guardiamo alle principali operazioni relative ai club europei l’esempio più clamoroso ce l’abbiamo in casa: il fondo d’investimento “attivista” Elliott proprietario del Milan. Un percorso, quello del fondo gestito dalla famiglia Singer con un patrimonio di 41,8 miliardi di dollari, che non è stato quello tipico delle acquisizioni sportive. Elliott è diventato azionista di riferimento del Milan nel 2018 escutendo il pegno sulle azioni detenute da Li Yonghong, destinatario di un prestito da 180 milioni e poi rivelatosi inadempiente. Un’operazione di soccorso, come quella propiziata da Elliott stesso per il Lilla (Ligue 1), il cui patron Gerard Lopez non era più in grado di onorare i debiti contratti con Elliott e con la banca d’affari Jp Morgan. Fatto sta che ora il Lilla è passato a Merlyn Advisors (attraverso la filiale Callisto), fondo gestito dall’italiano Barnaba e dall’olandese Petermann e «specializzato nelle cosiddette special situations come spin-off, fusioni e acquisizioni, società in bancarotta o in sofferenza in Europa». La stessa specializzazione, guarda caso, del ben più grande Oaktree (153 miliardi di dollari di asset in gestione) che prima di soccorrere l’Inter ha comprato il Caen, squadra di Ligue 2, assieme a Pac Invest, socio di minoranza con l’obiettivo di creare una rete di squadre in Europa", si legge sul quotidiano.

Stesso tipo di discorso per quanto riguarda il Manchester City con Mansour che si è fatto affiancare da China Media Capital e anche lo United con Lindsell Train che ha anche l'11% della Juve, il 19 del Celtic.